Wysoki Trybunał w Londynie skonkretyzował marcowy werdykt wydany na korzyść Rosji, zobowiązując Ukrainę do spłaty trzech miliardów dolarów tytułem wykupu obligacji i naliczonych odsetek, a także do pokrycia części kosztów sądowych. Mowa o trzech milionach funtów szterlingów. Połowa tej sumy ma być spłacona przed upływem 20 września.

Czy Ukraina wypełni decyzję sądu?

„Ukraina nawet nie liczyła na zwycięstwo, miała nadzieję, że uda się odwlec na czas nieokreślony spłatę tego długu" — uważa dyrektor kijowskiego Centrum Badań Politycznych i Konfliktologii Michaił Pogriebiński. „Decyzja okazała się jednak ostrzejsza, aniżeli się spodziewano. Zażądano nawet spłaty odsetek. Dla Rosji to niemałe pieniądze, a dla Ukrainy bardzo duże. Większe niż pomoc i kredyty MFW w skali rocznej. Dlatego Kijów będzie szukać możliwości odwleczenia momentu spłaty. Myślę, że europejskie kraje i USA nie mogą w tym konflikcie nic uczynić, będą natomiast pomagać Ukrainie, by wykręciła się jakoś w powstałych okolicznościach. Istotne jest dla nich to, żeby — mówiąc ogólnikowo — nie wygrał Putin. To główny motyw, jakim kierują się europejscy i amerykańscy urzędnicy".

Wicedziekan wydziału gospodarki światowej i polityki światowej Wyższej Szkoły Gospodarki Andriej Suzdalcew także uważa, że Kijów będzie na wszelkie sposoby uchylać się od spłaty długu. Ponadto Ukraina nie ma za granicą majątku, na który można by nałożyć areszt.

„Nieruchomości praktycznie ma, mają ambasadę, ale to przeważnie wynajmowane pomieszczenia, nie uda się ich odebrać. Ale to, że sąd wydał wyrok na korzyść Rosji, to bardzo dobrze. Przeglądam teraz ukraińskie źródła, one z jakiegoś powodu odbierają to jako „porzucenie", zdradę Zachodu. Sam fakt, że Trybunał w Londynie zobowiązuje do zwracania czegoś Rosji, jest dla nich ogromną zniewagą. Tym nie mniej, nie wydaje mi się, abyśmy mieli ujrzeć te pieniądze".