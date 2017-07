Do kogo trafi czeski lit?

Czechy mogą zostać niezastąpionym uczestnikiem rynku litu. Już teraz o prawo do wydobywania czeskiego metalu walczą austriackie przedsiębiorstwa i firma Madeleine Albright.

W ziemi na północy Czech prawdopodobnie leżą miliardy koron. Jednak nie jest to złoto, a znacznie bardziej cenny surowiec. Czesko-austriacka firma Geimet przeprowadziła wywiad geologiczny złoża Cinovec z pobliżu Teplice. Okazało się, że pod powierzchnią znajduje się około 6,5 milionów ton litu.

Czeskie złoże może zaspokoić potrzeby Europy na lit na ponad dekadę.

Lit jest metalem używanym do tworzenia baterii elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że w najbliższym czasie na całym świecie oczekuje się rozkwitu produkcji samochodów elektrycznych, popyt na niego może wzrosnąć bardziej niż na ropę naftową, gaz ziemny czy złoto. Dlatego nazywa się go białą ropą. Już teraz mówi się o gorączce litowej, z którą niedługo będziemy mieć do czynienia.

Co to oznacza dla Czech? Jak informują media, największe szanse na wydobycie czeskiego litu ma firma Geomet, a dokładnie European Metals Holdings, która otrzymała od Ministerstwa Środowiska licencję na odwierty poszukiwawcze. Oprócz niej o ten metal stara się międzynarodowa firma konsultingowa Albright Stonebridge Group. Jak wynika z jej nazwy, kierują nią była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych pochodzenia czeskiego Madeleine Albright.

Co o wydobyciu litu myślą czescy politycy?

— Strategicznie ważne gałęzie przemysłu powinny być regulowane przez państwo, a nie przez spekulantów, którzy pozostawiają po sobie jedynie ogromne problemy ekonomiczne i milionowe wydatki na ozdrowienie i odbudowę, które będą spłacać nawet przyszłe pokolenia – powiedział Jaroslav Borka w Komunistycznej Partii Czech i Moraw oraz członek Komisji Konstytucyjno-Prawnej parlamentu.