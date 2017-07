Pensylwański węgiel zamiast donieckiego

Ukraińska firma Centrenergo, której pakiet kontrolny akcji należy do państwa, podpisała kontrakt z amerykańską Xcoal Energy & Resources w sprawie dostaw na Ukrainę 700 tys. ton węgla energetycznego do końca bieżącego roku - poinformował szef Centrenergo Ołeh Kozenko.

„Dzisiaj mamy historyczne wydarzenie. Chcę zaprezentować kontrakt między Centrenergo i amerykańską spółką Xcoal Energy & Resources. Ten kontrakt został podpisany w ramach realizacji porozumień między prezydentami Ukrainy i USA osiągniętych podczas wizyty naszego prezydenta w Ameryce w czerwcu" — powiedział dzisiaj Kozenko na briefingu.

Według niego kontrakt przewiduje dostawę do końca roku 700 ton węgla energetycznego. Na początku września ma przybyć statek z pierwszą partią 85 tys. ton, a do końca września zostanie dostarczona jeszcze jedna partia 125 tys. ton, następnie do końca roku spodziewamy się jednego-dwóch okrętów miesięcznie, co pozwoli na wyczerpanie ilości uwzględnionej w kontrakcie — powiedział Kozenko. Oznajmił, że dzięki amerykańskiemu węglowi Kijów bez problemów przetrwa sezon grzewczy 2017-2018.

Cena pierwszej partii amerykańskiego węgla wyniesie 113 dolarów za tonę z uwzględnieniem transportu do portu odeskiego, cena będzie się zmieniać w zależności od partii — poinformował szef ukraińskiej spółki państwowej. Podkreślił także, że węgiel będzie dostarczany ze stanu Pensylwania. Z kolei szef Xcoal Arnie Tresher podkreślił, że podpisanie kontraktu jest wydarzeniem historycznym, ponieważ będzie to pierwsza dostawa amerykańskiego węgla energetycznego na Ukrainę. Dodał, że dzięki tym porozumieniom w USA zostaną stworzone dodatkowe miejsca pracy.

Centrenergo jest jednym z czołowych producentów energii elektrycznej na Ukrainie.