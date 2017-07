Szekspir w obronie owiec

Szwajcarscy pasterze znaleźli niezwykły sposób, by chronić swoje stada owiec.

© AFP 2017/ LUKA CONZALEZ Chciała dać Putinowi sweter z alpaki, ale rzucili się na nią ochroniarze

Obecnie szwajcarskie Alpy zamieszkuje ok.30-40 wilków — informuje „Greenpeace Magazin". W 2014 roku wilki zagryzły 22 owce, w 2015 — 322, a w ubiegłym roku aż 397. Latem te zwierzęta pasą się w Alpach na wysokości 1200 metrów.

Najpierw pasterze wykorzystywali do ochrony swoich stad psy, jednak powstał pewien problem: psy uznawały za zagrożenie turystów i rowerzystów, a bywały nawet przypadki pogryzień. Na przykład w 2012 roku pies obronny ugryzł Matthieu Müllera — właściciela stada owiec.

W tym samym czasie w Szwajcarii podjęto próby wykorzystywania lam do ochrony owiec — i Müller od razu przyłączył się do tej inicjatywy.

Lama, która ochrania stado Müllera, nazywa się „Szekspir". „Ludzie i psy boją się, kiedy Szekspir bacznie im się przygląda" — mówi pasterka owiec Claudine Monard. Ale tak samo odstrasząco powinien działać również na wilki. Oprócz tego lamy plują i wydają histeryczne dźwięki i dzięki temu mogą napędzić stracha wilkom.

Claudine Monard jest bardzo zadowolona ze swojego niezwykłego stróża.

— Kiedy tylko brakuje jakiejś owcy, on od razu zawodzi. Z jego pomocą zawsze zwracam uwagę na jakieś problemy — mówi kobieta.

CC0 Lamy w Alpach

Nikt nie wie, czy jakiś wilk chociaż raz uciekał z powodu lamy. Ciężko jest to udowodnić — przecież jeśli lama przestraszy w nocy wilka, nikt tego nie zobaczy. Jednak od 2012 roku odnotowano zaledwie trzy przypadki, kiedy w stadzie, chronionym przez lamy, wilk porwał owcę.

© Fotolia/ Asferico We Włoszech znowu staje się modny zawód pasterza

Problemem pozostaje konflikt z ruchem obrony zwierząt, który żąda, aby do ochrony stad owiec były wykorzystywane przynajmniej po dwie lamy. Jednak wtedy zmniejsza się ich instynkt obronny, lamy zaczynają interesować się sobą nawzajem, a nie owcami.

Szwajcarię zamieszkuje łącznie 3000 lam, a 25 gospodarstw wykorzystuje te zwierzęta z Ameryki Południowej do ochrony swoich stad. Lamy przyzwyczaiły się już do swojego nowego „stanowiska", a pasterze z Niemiec i Austrii chcą zastosować u siebie to szwajcarskie know-how.