Rogozin: Swoją chamską zagrywką Mołdawia pogrzebała setki milionów dolarów

© Fotolia/ Adina felea Bukareszt: Rogozin z pełną premedytacją leciał nad Rumunią

„My dla Mołdawii chcieliśmy zrobić bardzo wiele. Zresztą przed wylotem do Kiszyniowa prosiłem o spotkanie z członkami mołdawskiego rządu po to, żeby sformułować nowe propozycje w zakresie współpracy gospodarczej" — powiedział Rogozin.

„Teraz nie będę już o tym mówił, to już nieaktualne. Straciliśmy dziesiątki, a może nawet setki milionów dolarów jedną taką chamską zagrywką" — dodał rosyjski polityk. Rogozin zauważył, że „niweczone są wszystkie porozumienia, jakie łączyły Rosję z mołdawskim rządem".

© Sputnik. Sergey Kuznecov Mołdawscy parlamentarzyści żądają wyprowadzenia rosyjskich żołnierzy z Naddniestrza

Rosyjski wicepremier dodał, że pod koniec ubiegłego roku w Moskwie odbyło się posiedzenie dwustronnej komisji międzyrządowej, w której stronę rosyjską reprezentuje Rogozin. „Wszyscy wierzyliśmy w to, że w naszych stosunkach dokonuje się coś bardzo ważnego. Byliśmy gotowi iść na spotkanie mołdawskiej gospodarce, otworzyć dla Mołdawii rynek w pewnych obszarach" — powiedział rosyjski polityk.

„Dla Mołdawii to ogromny rynek, trzeba być po prostu wrogiem własnego kraju, żeby nie otwierać takiego rynku dla swoich rolników, przedsiębiorców itd. I nagle ta eskalacja napięcia" — powiedział wicepremier.

Rogozin dodał, że wszystko zaczęło się od zatrzymania rosyjskich oficjalnych osób, urzędników, którzy w różnych sprawach jeżdżą do Naddniestrza. Potem, ciągnie Rogozin, nasiliły się działania wobec rosyjskich wojskowych.

„Jeśli nie możemy dokonywać rotacji naszych żołnierzy sił pokojowych, to do czego to doprowadzi? Do mołdawizacji, naddniestrowizacji misji pokojowej. W Naddniestrzu mieszka 200 tysięcy naszych obywateli. Do czego chcą doprowadzić? Do tego, żeby rosyjskimi żołnierzami sił pokojowych stali się mieszkańcy Naddniestrza? Kto będzie temu winien? Tylko Plahotniuc (Vladimir, lider rządzącej w Mołdawii Partii Demokratycznej) i kontrolowany przez niego mołdawski rząd".