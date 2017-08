© Sputnik. Valeriy Melnikov MSZ Rosji pomoże byłym amerykańskim dyplomatom w znalezieniu pracy

Pierwszego sierpnia odbyły się pierwsze od dłuższego czasu licytację wolnych przepustowości OPAL-u. Gazprom otrzymał dostęp do 40%. W rezultacie 2 sierpnia według danych operatora OPAL Gastransoprt ilość gazu w rurociągu wzrosła z 56 mln do 71,5 mln mdziennie. We wtorek przeciętna przepustowość wynosiła 2,337 mln mna godzinę, a w środę osiągnęła 2,976 mln.

W warunkach wzrostu przepustowości OPAL-u ilość gazu we wniosku o tranzyt przez stację pomiarów Wielkie Kapuszany na Ukrainie według danych słowackiego operatora Eustream zmniejszyła się z 161 mln we wtorek do 147,6 mln w środę. W środę wieczorem ta liczba spadła do 155,1 mln.

Dyrektor wydziału korporacji Fitch Ratings Dmitrij Marinczenko poinformował periodyk, że Gazprom, który regularnie zgłasza chęć rezygnacji z dostaw błękitnego paliwa przez Ukrainę, będzie maksymalnie wykorzystywać moce przesyłowe OPAL-u.

Prawdopodobne straty Kijowa, które z powodu OPAL-u mogą wynieść około 20% rocznego tranzytu, szacuje na 400 mln dolarów.

Dla Gazpromu przesył gazu trasą północną jest o wiele korzystniejszy — podkreśla wicedyrektor Fundacji Bezpieczeństwa Narodowego Aleksiej Griwacz. „Jestem przekonany, że Gazprom zakontraktuje wszystkie dostępne ilości i już w najbliższym czasie będzie maksymalnie wykorzystywać OPAL" — powiedział w wywiadzie dla Wiedomosti.