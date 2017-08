Jak zachodnie koncerny omijają antyrosyjskie sankcje?

Wprowadzając je w 2014 roku, USA chciały przeszkodzić Rosji w eksploatacji tak zwanych niekonwencjonalnych źródeł ropy naftowej. Do wydobywania z nich surowca potrzebne są nowe, zaawansowane metody wymagające zastosowania zachodnich technologii.

Jednak trzy lata po wprowadzeniu sankcji nic nie stoi norweskiemu koncernowi Statoil na przeszkodzie w realizacji w Rosji projektu wspólnie z koncernem Rosnieft.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Kreml: USA powinny wpłynąć na Kijów w kwestii realizacji mińskich porozumień

Jednocześnie reżimu sankcji Statoil nie narusza. Chodzi o to, że Waszyngton do opisu objętych zakazem zasobów użył terminu „rezerwuary łupkowe" (shale reservoirs). Mniej znanych niekonwencjonalnych zasobów sankcje nie uwzględniły. Rosnieft i Statoil nie zajmują się złożami łupkowymi: wiercą głębiej, by dotrzeć do ropy naftowej w złożach wapiennych (limestone), których zakazy USA nie dotyczą.

W przedsankcyjnym komunikacie prasowym i późniejszych komunikatach używaliśmy niedokładnego terminu geologicznego — wyjaśnił Reuters przedstawiciel spółki. — Zwróciliśmy na to uwagę po wprowadzeniu sankcji. Później poprawiliśmy go i teraz używamy poprawnego terminu — „kamień wapienny".

© Sputnik. Vitaliy Belousov MSZ Rosji: Moskwa zareaguje na wrogie działania USA

Według danych Reuters w ślady Statoil zamierza pójść brytyjska korporacja BP. Jeszcze w maju 2014 roku, kilka miesięcy przed wprowadzeniem najostrzejszych sankcji przeciwko Rosji, podpisała ze spółką Rosnieft kontrakt na zagospodarowanie złóż domanikowych w obwodzie samarskim. Projekt do tej pory nie ruszył, ale przedstawiciel BP potwierdził w wywiadzie dla agencji, że spółka obecnie domaga się od brytyjskiego rządu pozwolenia potrzebnego do rozpoczęcia pracy.