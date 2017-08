Minister energetyki Ukrainy: Naftohaz doprowadzi państwo do katastrofy

Operator ukraińskiego systemu gazowego Ukrtransgaz może okazać się technicznie niegotowy do przesyłu paliwa z powodu niedostatku inwestycji - oświadczył szef Ministerstwa Energetyki Ukrainy Igor Nasalik.

© AP Photo/ Thomas Haentzschel Polska nadal domaga się cofnięcia decyzji KE ws. dostępu Gazpromu do OPAL-u

Parę dni temu Ukrtransgaz oskarżył Naftohaz o to, że spółka nie jest zainteresowana inwestycjami w system przesyłu gazu, a to z powodu ryzyka związanego z budową przez Rosję gazociągów z pominięciem Ukrainy. Nasalik zaznacza, że z takim podejściem Ukraina nie przygotuje się do zimy.

Szef ministerstwa energetyki poparł stanowisko Ukrtransgazu. „Uważam za absurdalną politykę Naftohazu wobec systemu przesyłowego, oni go dla siebie przekreślili i nawet nie rozpatrują w 2019 roku. Co więcej, z takim podejściem państwowej spółki akcyjnej możemy doczekać się tego, że Ukrtransgaz będzie zwyczajnie nieprzygotowany technicznie do przesyłu gazu" — powiedział Nasalik w wywiadzie dla ukraińskiego Kanału Pierwszego.

„Jeśli (system przesyłu gazu — red.) będzie niegotowy, to stanie się katastrofa" — powiedział minister.

Nasalik zauważył przy tym, że obecnie przygotowania sektora energetycznego do zimy idą zgodnie z planem. „Ogółem nie mam obaw co do sezonu jesienno-zimowego" — dodał Nasalik.

Wcześniej Gazprom zmniejszył tranzyt gazu przez Ukrainę, zwiększając przesył przez gazociąg OPAL. Straty Kijowa, który może stracić około 20% tranzytu gazu w skali rocznej, mogą wynieść około 400 mln USD.