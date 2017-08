Nowe sankcje zachwieją europejskim rynkiem gazu

„Najnowsza amerykańska ustawa wprowadzająca nowe sankcje przeciwko Rosji znacznie zwiększa niepewność za europejskich rynkach gazu. S&P obecnie uważa, że jeśli wskutek nowych sankcji Gazprom będzie musiał samodzielnie finansować budowę nowych gazociągów, koncern będzie mógł zneutralizować konsekwencje finansowe bez szkód dla własnej zdolności kredytowej" — pisze agencja.

Jednak jeśli sankcje doprowadzą do znacznych opóźnień lub odwołania nowych projektów w zakresie budowy rurociągów, może to doprowadzić do wzrostu ceny gazu, zwiększyć ryzyko zaprzestania dostaw z Rosji oraz zwiększyć wykorzystywanie magazynów gazowych — ostrzega S&P.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Rosja uniezależni się od dolara

„Na razie nie wiadomo, w jaki sposób mogą zostać zastosowane sankcje. Jednak nie zapowiadamy żadnych materialnych konsekwencji dla funkcjonowania i rozwoju systemu gazociągów w Europie, ponieważ byłoby to sprzeczne z interesami wielu ważnych graczy na rynku europejskim" — podkreśla agencja.