Gra o gaz: Rosjo, ratuj!

Witold Waszczykowski zastosował doprawdy osobliwą strategię negocjacji. W wywiadzie udzielonym RIA Novosti stwierdził, że Polska wcale nie jest taka znowu chętna, żeby kupować drogi amerykański gaz. Rozważy taką możliwość, ale tylko wtedy, kiedy Amerykanie obniżą cenę i ich dostawy staną się konkurencyjne w stosunku do dostaw z Rosji i Kataru.

Wygląda na to, że po pierwszych, pilotażowych dostawach gazu z USA minister wpadł w panikę. Zorientował się, że nie za bardzo stać nas na deal, w który chciał wrobić nas Donald Trump. Deal korzystny dla Waszyngtonu, ale dla Warszawy zupełnie nie. Stąd nagła zmiana strategii i przymilanie się do Moskwy.

„Jeszcze nie podjęliśmy decyzji o imporcie gazu z USA. Kilka miesięcy temu dotarły dotarł do nas jeden lub dwa tankowce ze skroplonym gazem ze Stanów Zjednoczonych. Był to projekt pilotażowy, aby przekonać się o technicznych możliwościach importu gazu z USA. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, jednak obecnie oczekujemy warunków przyszłego kontraktu" — powiedział rosyjskiej agencji szef MSZ. — „Będziemy, chcemy, mamy zamiar importować gaz ze Stanów Zjednoczonych, pod tym warunkiem, że cena będzie konkurencyjna w stosunku do ceny gazu od innych dostawców, takich, jak Katar lub Rosja. Obecnie gaz z USA jest znacząco droższy. Jednak, jeśli przedstawią kontrakt, który może stanowić konkurencję dla gazu z Kataru czy innych regionów, możemy go rozpatrzyć". Jak to przetłumaczyć z języka dyplomacji? „Jesteśmy w wielkiej d…, zachciało nam się romansu z Wujkiem Samem, ale już zrozumieliśmy nasz błąd".

Te nagłe próby wyrwania się z pułapki lojalności wobec USA wydają się dość histeryczne. Zwłaszcza, że podczas lipcowej wizyty w Warszawie Donald Trump wcale nie udawał, że zamierza dać nam jakiekolwiek fory. „Być może trochę podniesiemy wam cenę, ale Andrzej Duda to dobry negocjator" — śmiał się prezydent USA, pewny tego, że Polska pójdzie dosłownie na wszystko.

Im bliżej do podpisania stałego kontraktu i realnego przerzucenia się na amerykański gaz, Waszczykowskiego wyraźnie oblatuje strach. Jeszcze niedawno bowiem grzmiał, że Nord Stream 2 to projekt stricte polityczny, wymierzony m.in. w Polskę. Groził, że na dywersyfikacji źródeł gazu stracą wszyscy wokół. Teraz jednak rozpaczliwie woła o pomoc. Rosjo, ratuj!

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.