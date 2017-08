Chiny mogą uderzyć we własne banki

Zdrowie sektora bankowego Chin jest przedmiotem dużej uwagi, ponieważ według danych agencji Reutera kredytodawcy władają ponad 90% finansowych aktywów państwa. Jednak zdolność banków do kontrolowania ryzyka okazała się wątpliwa, kiedy rosnące zadłużenie zmusiło regulatorów do interwencji.

W piątek banki zaczynają publikować raporty o dochodzie za pierwsze półrocze 2017 roku. Według słów analityków więcej uwagi udziela się finansowym indykatorom, pokazującym, jaką ilością ryzykownych aktywów władają kredytodawcy i jak są związani z „szarą strefą bankingu”.

Szary banking to szeroka kategoria usług bankowych nietradycyjnych graczy: mogą to być kredyty kompanii naftowych, a także produkty inwestycyjne. Ten sektor wychodzi poza ramy tradycyjnej regulacji bankowej, dlatego w znacznej części pozostaje nieuregulowanym.

Analitycy z Nomura zauważyli, że kluczowym elementem raportu będą czysty dochód procentowy banków i wynagrodzenie komisyjne.

„W porównaniu ze wzrostem dochodów… duże znaczenie kładziemy na [czysty dochód procentowy] i wynagrodzenie komisyjne, a także profil ryzyka banków zarówno w balansie, jak i poza balansem” – napisali analitycy Nomura w raporcie w tym tygodniu.

„Widzimy, że zredukowanie udziału środków pożyczkowych w sektorze finansowym trwa, a banki wciąż jeszcze mają takie (ryzykowne) aktywa w balansie, jak i poza nim” – dodali, uprzedzając, że w perspektywie banki mogą znaleźć się pod presją.

Taka presję odczują przede wszystkim małe i średnie banki, których dochód podtrzmywany jest za środki otrzymane kanałami związanymi z szarym sektorem bankowym. Kwestie stabilności tych kredytodawców są kryterium stabilności całego systemu bankowego Chin, uważa Alice Guan, specjalistka ds. rynków Wielkich Chin w Phillip Securities.

We wstępnym raporcie o dochodzie kredytodawcy średniego poziomu China Merchants Bank odkryto pewne oznaki napięcia. Dochód nieprocentowy obniżył się o 11% w 2 kwartale po tym, jak w poprzednich trzech miesiącach podskoczył o 47%. Możliwe, że stało się to wynikiem ostrej kontroli przez rząd produktów zarządzania kapitałowego.

© AFP 2017/ Thierry Charlier Vučić: Serbia jest pod presją z powodu dobrych stosunków z Rosją

Takie produkty zwykle sprzedawane sa przez banki w celu ściągnięcia środków. Do czasu, kiedy Pekin zaostrzył kontrolę, brak regulowania w branży doprowadził do tego, że banki inwestowały te dochody w ryzykowne i problematyczne aktywa lub inne analogiczne produkty.

Potwierdzone rezultaty China Merchants Bank za pierwsze półrocze będą opublikowane 19 sierpnia. Raporty konkurentów, takich jak China Minsheng Bank, pomogą ułożyć pełny obraz normatywnego działania.

Pięć największych banków państwa opublikuje swoje raporty w ostatnim tygodniu sierpnia. Oczekuje się, że zaostrzone regulowanie nieznacznie wpłynęło na ich wyniki, biorąc pod uwagę duże rezerwy i zdolność do radzenia sobie z ryzykiem. Łącznie zaostrzenie warunków kredytowania może wpłynąć na nie w przyszłości, może pojawić się zagrożenie dla ich dochodowości – uważa Alice Guan.

© AFP 2017/ Dale De La Rey Chiny potrzebują silnej armii

Pięć największych banków Chin — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China i Bank of Communications — mają aktywy wśród największych na świecie.

Ryzyko kredytowe nadal pozostaje głównym ryzykiem, z którym stykają się banki w tym roku - mówi Guan. – W porównaniu do pierwszych sześciu miesiący branża bankowa Chin zetknie się z trudniejszymi warunkami ogólnego środowiska biznesowego. Oczekuje się, że w drugim półroczu wzrost ekonomiczny spowolni, a polityka pieniężna i regulacyjna będzie ostrzejsza.

Jak informuje „Wiesti.Gospodarka”, Państwowe Centrum Informacyjne Chin oczekuje, że gospodarka Chin w drugim półroczu 2017 roku wzrośnie o 6,7% rocznie, nieco spowolniwszy w porównaniu z pierwszym półroczem. Zgodnie z prognozami, za 2017 rok druga największa gopodarka świata wzrośnie o około 6,8%.