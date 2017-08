Kurs bitcoina pobił rekord

Najpopularniejsza na świecie kryptowaluta, Bitcoin, w niedzielę znowu pobiła kolejny rekord: jej kurs wyrósł do poziomu 4020,22 dol., a kapitalizacja wyniosła 66,4 mld dol. – wynika z danych opublikowanych przez Coinmarketcap.com.

Bitcoin (BTC) w ciągu ostatnich 24 godzin podrożał o 10,52% — do 4022,22 dol. Z kolei Bitcoin Cash (BCH) potaniał o 4,34%, a wartość kryptowaluty wyniosła 299,36 dol.

Bitcoin 1 sierpnia podzielił się na dwie waluty — Bitcoin (BTC) i Bitcoin Cash (BCH). Było to spowodowane tym, że twórcy kryptowaluty nie mogli zgodzić się co do kwestii związanych z oprogramowaniem.

Pierwsze miejsce zajmuje Bitcoin (BTC), którego kapitalizację wyceniono na 66,348 mld dol. Na drugim znalazł się Ethereum (kapitalizacja – ponad 28 mld dol., 299,23 dol. za sztukę), a na trzecim – Ripple (kapitalizacja ponad 6,3 mld dol., 0,17 dol. za sztukę).