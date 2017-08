Media: USA i Chinom grozi wojna handlowa

Według badacza z Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Handlowej przy Ministerstwie Handlu Chin Mey Sinyuy jednostronne działania ze strony USA „mogą doprowadzić do wojny handlowej”.

© AFP 2017/ Johannes Eisele Chiny mogą uderzyć we własne banki

Wcześniejsze gazeta Politico, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, poinformowała, że prezydent USA Donald Trump planuje w poniedziałek wezwać do wszczęcia dochodzenia wobec ChRL pod zarzutem naruszenia amerykańskich praw własności intelektualnej i transferu technologii. Zaznaczono, że Trump zamierza wykorzystać artykuł 301 Traktatu Handlowego z 1974 r. Pozwala on USA jednostronnie ustalać bariery w eksporcie towarów, co, jak pisze gazeta, może doprowadzić do wzrostu taryf importowych.

Przy tym Mey Sinyuy dodała, że artykuł 301 ma pewne odgraniczenia. Według analityka w okresie od 1989 do 2009 roku wobec chińskich firm prowadzono mnóstwo dochodzeń, „a mimo tego chińska gospodarka aktywnie i pewnie rozwijała się”.

„Zastosowanie przez Stany Zjednoczone artykułu 301 nie wpłynie silnie na to, w jaki sposób będzie postępować rozwój gospodarczy Chin” — dodał ekspert.