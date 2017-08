Szybko jak nigdy dotąd: niemieckie media o wzroście rosyjskiej gospodarki

„Rosyjska gospodarka rośnie szybko jak nigdy dotąd na przestrzeni ostatnich lat pomimo sankcji i spadku cen ropy naftowej" — pisze gazeta, powołując się na dane Rosstatu.

W tych dniach resort statystyczny poinformował, że w drugim kwartale bieżącego roku gospodarka Rosji wzrosła o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

„Od końca 2016 roku PKB znów rośnie po spadku w ciągu 7 ostatnich kwartałów" — podkreśla gazeta.

Według ocen analityków Capital Economics przytoczonych przez FAZ jest obserwowana poprawa wskaźników produkcji przemysłowej i handlu. Jedyną branżą, która pokazała spadek wydajności, jest rolnictwo. „Prawdopodobnie rosyjska gospodarka dobrze sobie poradziła ze spadkiem ceny ropy naftowej i zachodnimi sankcjami" — podsumowuje gazeta.

Jakie korzyści płyną z sankcji?

Wcześniej o wzroście rosyjskiej gospodarki mówił minister rozwoju gospodarczego Maksim Orieszkin. Według niego pewną rolę w tym procesie odegrały zachodnie sankcje.

„Główny wniosek z ostatnich trzech lat jest taki, że polityka gospodarcza i handlowa zwróciła uwagę na nasze problemy wewnętrzne. Zajmujemy się ich rozwiązywaniem, dlatego mimo że ceny ropy nadal utrzymują się na niskim poziomie, gospodarka wkroczyła w fazę aktywnego wzrostu. Jest to zasługa działań podejmowanych w polityce gospodarczej przez kilka ostatnich lat" — powiedział minister.

Zdaniem Orieszkina sankcje nauczyły Rosję, że trzeba liczyć przede wszystkim na siebie, rozwój własnej produkcji, rozwój małego i średniego biznesu — to, na co nie mają wpływu wewnętrzne okoliczności.

„Nasza polityka makroekonomiczna jest zbudowana tak, by zewnętrzne wstrząsy związane z sankcjami miały na rosyjską gospodarkę niewielki wpływ. Dlatego trzeba rozwiązywać własne problemy, patrzeć na to, co u nas się dzieje i jak rozwijają się nasze zakłady, maksymalnie starać się im pomagać. Tylko razem będziemy dążyć do sukcesów i żadne sankcje nas nie złamią" — powiedział minister.

Co się tyczy nowego pakietu sankcji nałożonych przez USA, to, jak uważa Orieszkin, prędzej będą miały silniejszy wpływ na prezydenta USA, ponieważ znacznie ograniczają jego pełnomocnictwa, a także bezpośrednio uderzą w interesy biznesowe europejskich firm oraz w bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Zdaniem doradcy Instytutu Rozwoju Współczesnego Nikity Maslennikowa rosyjska gospodarka pod wieloma względami już przystosowała się do niełatwych warunków zewnętrznych i ostatnie zaostrzenie amerykańskich sankcji nie wyrządzi jej znaczących i nieodwracalnych szkód.

„Chociaż oczywiście z powodu sankcji być może tracimy kilka dziesiątych rocznego tempa wzrostu PKB. Tym nie mniej mimo wszystko możemy stwierdzić pewną adaptację naszej rosyjskiej gospodarki do tych niełatwych warunków zewnętrznych" — podsumował ekspert.