Ukraina zmniejszy składki do organizacji międzynarodowych

Ministerstwo Finansów Ukrainy opowiada się za optymizacją, zmniejszeniem lub przełożeniem w 2018 roku wpłaty składek do organizacji międzynarodowych, których członkiem jest państwo.

Informuje o tym agencja informacyjna Ukrainskije Nowosti, powołując się na dokument resortu.

Podkreśla się, że każdy punkt projektu wydatków ma zostać potwierdzony szczegółowymi obliczeniami oraz odpowiadać wymogom polityki oszczędzania środków budżetowych, porządkowania zobowiązań państwowych i ich uzgodnienia z możliwościami budżetu publicznego.

„Podczas przygotowywania danych (w przekroju poszczególnych organizacji) odnośnie minimalnego zapotrzebowania na środki na realizację zobowiązań finansowych dotyczących wpłaty składek do organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Ukraina, należy kierować się wymogami optymizacji wysokości składek, ich cięcia i/lub przełożenia" — cytują Ukrainskije Nowosti list do zarządzających środkami publicznymi na temat przygotowania wniosków do projektu budżetu państwowego na rok 2018.

Ministerstwo Finansów zaleca także branie pod uwagę zadań dotyczących zapewnienia efektywnego udziału w działalności organizacji międzynarodowych, w tym w sferze zwiększenia możliwości korzystania z ich potencjału.

Jednocześnie podkreśla się, że ministerstwo zamierza w całości uwzględnić w projekcie budżetu publicznego na rok 2018 wydatki na wpłatę składek do organizacji międzynarodowych w ramach programów budżetowych „Realizacja zobowiązań Ukrainy w sferze międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej" oraz „Realizacja zobowiązań Ukrainy w programie ramowym UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020".

Ponadto poinformowano, że w celu wykonania porozumienia z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy naukowej i technologicznej i udziału Ukrainy w programie badań naukowych i edukacji Euratom dla Ministerstwa Edukacji w 2018 roku będą uwzględnione dodatkowe wydatki na wpłatę składek.

Jednocześnie przy obliczaniu środków potrzebnych na zapewnienie działalności zagranicznych placówek dyplomatycznych Ukrainy Ministerstwo Finansów zaleca uwzględnienie tylko niezbędnych wydatków a także proponuje minimalizację wydatków na wynajem pomieszczeń i usługi komunalne, w tym rezygnację z wynajmu mieszkań o podwyższonym standardzie.