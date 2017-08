Biały Dom: Prowadzimy wojnę handlową z Chinami

Główny doradca ds. strategicznych prezydenta USA Steve Bannon oznajmił, że jego państwo prowadzi wojnę handlową z Chinami.

„Znajdujemy się w stanie wojny gospodarczej z Chinami. Nie krępują się mówić o tym, co robią. Jeden z nas w ciągu najbliższych 25-30 lat stanie się hegemonem. Jeśli utkniemy na tej drodze, będą to one" — powiedział Bannon w wywiadzie dla gazety American Prospect.

„Jeśli będziemy dalej przegrywać, to za pięć czy dziesięć lat znajdziemy się w punkcie, gdy już nie będziemy w stanie wrócić do poprzedniego stanu" — podkreślił.

© Sputnik. Vitaliy Podvitski A gdyby tak przenieść siedzibę NATO do Moskwy...?

W wywiadzie Bannon także przypuścił się, że Pekin może osiągnąć porozumienie, które doprowadziłoby do zamrożenia programu jądrowego Pjongjangu, w tym przypadku Waszyngton wycofałby swoje wojska z Półwyspu Koreańskiego. Jednak, jak pisze periodyk, zdaniem Bannona podobny scenariusz jest możliwy jedynie w odległej perspektywie.

Doradca Trumpa także podkreślił, że problemy KRLD nie mogą zostać rozwiązane środkami wojskowymi.

„Dopóki ktoś nie zaproponuje rozwiązania, które pokaże mi, iż 10 mln osób w Seulu nie zginie w ciągu 30 minut po użyciu (przez Pjongjang) broni konwencjonalnej — w ogóle nie wiem, o czym tu można mówić. Zapomnijcie o tym, wojskowego rozwiązania tu nie ma" — zapewnił.

Wcześniej poinformowano, że Trump zamierza uruchomić 301. paragraf Ustawy Handlowej z 1974 roku. Pozwala USA na jednostronne wprowadzenie barier na drodze towarów eksportowych, co jak pisze periodyk Politico może doprowadzić do wzrostu taryf na import. Także Trump wydał nakaz przeprowadzenia śledztwa w sprawie kradzieży amerykańskiej własności intelektualnej przez Chiny, zapowiadając, że Waszyngton zaostrzy zasady zapewniające uczciwy handel.

Pekin oznajmił, że stanowczo odpowie USA na prawdopodobne zaostrzenie zasad w sferze dwustronnego handlu.