USA zabrakłoby możliwości zastąpienia dostaw rosyjskiego gazu do Europy, nawet gdyby Amerykanie dostarczali skroplony gaz bezpłatnie.

Oznajmił to stały przedstawiciel Rosji przy UE Władimir Czyżow.

„Przy czym nawet gdyby Amerykanie bezpłatnie dostarczali skroplony gaz do Europy, po prostu zabrakłoby im możliwości zastąpienia rosyjskich dostaw" — oznajmił Czyżow w wywiadzie dla radia Sputnik.

Stały przedstawiciel Rosji przy UE wymienił trzy przyczyny, dla których USA nie mogłyby zrekompensować dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

„Obecnie w USA funkcjonuje jedyny załadunkowy terminal eksportowy LNG w Luizjanie. Planują zbudowanie dodatkowych 6 terminali w różnych częściach kraju, ale to po pierwsze wymaga czasu. Po drugie może zabraknąć samego gazu. Po trzecie w Europie nie jest tak dużo terminali gotowych do przyjmowania skroplonego gazu ani tankowców do jego transportu" — powiedział.