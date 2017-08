Czyżow: UE nie podejmie kroków odwetowych przeciwko USA w związku z nowymi sankcjami

Na początku sierpnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał ustawę o nowych sankcjach przeciwko Rosji, Iranowi i Korei Północnej, przyjętą wcześniej przez Kongres. Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel nazwał nowe restrykcje nielegalnymi i podkreślił, że przy ich pomocy Stany Zjednoczone chcą sobie zapewnić pozycję dostawcy energii na rynki Unii Europejskiej. Z kolei przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, komentując podpisanie ustawy przez amerykańskiego prezydenta powiedział, że Bruksela zajmie się ochroną interesów gospodarczych Unii Europejskiej.

„Nie nazywałbym od razu stanowiska Unii Europejskiej pokornym. Sądzę, że dyskusja nie jest jeszcze zakończona. Inna sprawa, że choć z pewnością nie dojdzie do sankcji odwetowych Unii Europejskiej przeciwko USA, to czekają ich jednak trudne dyskusje. Można przypuścić, że rozmowy te przejdą w fazę targowania się, a więc doprowadzą do wytargowywania pewnych ustępstw czy umów ws. niestosowania niektórych instrumentów, zawartych w tej głośnej ustawie" — powiedział Czyżow.