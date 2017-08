Kto jest zainteresowany zbożem z Krymu?

© Sputnik. Sergei Mamontov Terroryści handlują syryjską pszenicą

„Otrzymujemy propozycje z Syrii, Iranu, Iraku, Dubaju, Arabii Saudyjskiej. Jest wiele takich krajów, które nie uprawiają zboża i są zainteresowane naszymi dostawami" — powiedział Riumszyn dziennikarzom.

W tym roku krymscy rolnicy namłócili rekordową od ostatnich kilku lat ilość zboża — 1,744 mln ton. Jak pokazują dane rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, w 2016 roku wskaźnik ten w Republice Krymu wynosił ok. 1,3 mln ton masy netto. Riumszyn zauważył przy tym, że z Krymem jak na razie nie współpracują więksi importerzy.

„Nie mamy silnego importera, bo ani do Sewastopola, ani do Kerczu nie wpływają żadne zagraniczne statki. Jesteśmy objęci sankcjami. Na dany moment widzimy tylko jedno wyjście — drobne statki powinny wywieść zboże do Noworosyjska, przeładować je i wysłać całą partią" — powiedział krymski minister.