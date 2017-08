Czy Putin przeniesie stolicę Rosji na Ural?

Jego zdaniem w Rosji doszło do „hipercentralizacji", a region moskiewski „pochłoną niemal jedną piątą populacji kraju". Ponadto skupiono się na rozwoju 15-25 metropolii, w których mieszka „już ponad połowa" Rosjan.

W wyniku trwającej migracji wewnętrznej Rosja może stracić swoją przewagę geopolityczną i kontrolę nad oddalonymi od wielkich miast obszarami.