Hrywna nieatrakcyjna dla inwestrów: moskiewska giełda wstrzymuje handel ukraińską walutą

„W danym wypadku to jest to, co można opisać słowami: oddział nie zauważył utraty wojownika. Co tyczy się hrywny, to handel był prowadzony epizodycznie, rozmiary były niewielkie, o równowartościu kilku tysięcy dolarów. Jeśli zainteresowanie było, to tylko ze strony ukraińskich banków, które miały rublowe konta klientów” – powiedział kierownik zarządu operacji Freedom Finance Georgij Waszczenko.

© Fotolia/ pioregur Ukraiński rząd ogranicza normy zużycia gazu przez mieszkańców

Eksperci zauważają, że na redukcję liczby transakcji wpłynęło pogorszenie się stosunków dwustronnych i rozerwanie więzi między Rosją i Ukrainą po referendum na Krymie. W wyniku tego, poczynając od 2014 roku, aktywność handlu w parze rubel-hrywna stale spadała.

Jako inną przyczynę rezygnacji z handlu specjalista działu sprzedaży narzędzi zadłużenia firmy Dragon Capital Siergiej Fursa podaje wolatywność hrywny: „Kus nie będzie stabilny. To aksjoma. Właśnie dlatego nie będzie padać 2 czy 3 razy w ciągu dwóch dni lub tygodni, jak było wcześniej, kiedy właśnie w różnego rodzaju budżetowych rezolucjach państwo gwarantowało superstabilny kurs, a niektórzy wiodący ekonomiści natchnieni przez lidera myśli ekonomicznej (byłego wicepremiera Ukrainy) Arbuzowa nawet proponowali określić prawnie stabilny kurs hrywny”.