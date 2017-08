Merkel: Niemcy odbudują wizerunek samochodów z silnikiem Diesla

© REUTERS/ Brendan McDermid 10 najbezpieczniejszych samochodów 2017 roku

„My, strona rządowa, musimy manewrować, i w miastach, gdzie odnotowywane jest znaczne przewyższenie poziomu zanieczyszczeń, doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie konieczności utrzymywania zakazu poruszania się samochodami (z silnikiem Diesla), to będzie skomplikowana część pracy. Dlatego na 4 września zaprosiłam zainteresowanych przedstawicieli zarządów miejskich na spotkanie, i tak krok po kroku może odbudujemy zaufanie do diesla" — powiedziała Merkel.

Kanclerz jest zmartwiona skandalem wokół diesla, który spowodował „utratę zaufania" do niemieckich koncernów.

Koncern Volkswagen został wcześniej oskarżony w USA o to, że wyposażał samochody z silnikami Diesla w oprogramowanie zaniżające realne wskaźniki emisji szkodliwych substancji. Amerykański rząd zobowiązał koncern do wycofania 482 tysięcy samochodów osobowych marki Volkswagen i Audi sprzedanych w latach 2009-2015. W kwietniu Volkswagen porozumiał się w kwestii wykupu od właścicieli samochodów i wypłaty im odszkodowania.