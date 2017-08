Gazprom zleci badanie amerykańskiego rynku gazu

Z materiału dowiadujemy się, że do września 2019 roku Gazprom musi uzyskać amerykański model rynku gazowego „w perspektywie średnio- i długofalowej na podstawie analizy skuteczności wykorzystywania gazu w gospodarce kraju z wyodrębnieniem gospodarczo umotywowanych rozmiarów eksportu gazu ciekłego ze Stanów Zjednoczonych".

© Sputnik. Alieksiej Witwickij Niech wygra najlepszy

Rosyjska spółka gotowa jest zapłacić za przeprowadzoną analizę 34,9 mln rubli.

USA zwiększają udział amerykańskiego rynku w dostawach LNG do Europy. Udział dostaw LNG z USA do Unii Europejskiej w łącznym imporcie przez UE tego rodzaju paliwa wzrósł w pierwszym kwartale 2017 roku do 6%, co oznacza dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z 2016 rokiem — czytamy w cokwartalnym raporcie Komisji Europejskiej ws. europejskich rynków gazu. W pierwszym kwartale USA urosły do rangi największego dostawcy LNG do UE.

Rosja jest największym zagranicznym dostawcą gazu do Unii Europejskiej, która w dużym stopniu zależy od importu surowców energetycznych.