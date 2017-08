Amerykański węgiel dla Ukrainy: pierwsza partia już w drodze

Poinformowała o tym ambasada Ukrainy w USA na swoim koncie na Facebooku.

„Ambasador Ukrainy w USA Walerij Czałyj wziął udział w ceremonii wysłania węgla energetycznego dla potrzeb spółki Centrenergo w porcie morskim Baltimore (USA). Ze strony amerykańskiej w ceremonii wziął udział asystent sekretarza handlu USA Israel Hernandez, doradca sekretarza energii USA ds. międzynarodowych Wells Griffith i kierownictwo koncernu Xcoal" — czytamy w komunikacie.

Wczoraj szef Centrenergo Ołeh Kozenko poinformował o podpisaniu kontraktu z Xcoal Energy & Resources w ramach realizacji porozumień między prezydentami Ukrainy i USA.

Kontrakt przewiduje dostawę na Ukrainę do końca roku 700 tys. ton węgla energetycznego. Na początku września ma przybyć statek z pierwszą partią o wielkości 85 tys. ton, a do końca września zostanie dostarczona kolejna partia o wielkości 125 tys. ton. Do końca roku ukraińskie władze spodziewają się 1-2 statków co miesiąc. Kijów oznajmił, że dzięki amerykańskiemu węglowi bez problemów przetrwa sezon grzewczy 2017-2018.

Cena pierwszej partii amerykańskiego węgla wyniesie 113 dolarów za tonę z uwzględnieniem transportu do portu odeskiego, cena będzie się zmieniać w zależności od partii — poinformował szef ukraińskiej spółki państwowej.

Kijowskie władze rozpoczęły poszukiwania nowych dostawców paliwa mineralnego po rezygnacji z kupna węgla od proklamowanych w trybie jednostronnym DRL i ŁRL. W 2016 roku antracyt na Ukrainę był dostarczany z dwóch państw — z Rosji i RPA.