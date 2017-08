Eksperci zdradzają, ile aktywów ukrywają Rosjanie w rajach podatkowych

© Sputnik. Vladimir Pesnya Adidas zamyka sklepy w Rosji

„Jak wynika z naszych wstępnych szacunków, według stanu na rok 2015 skoncentrowane w offshorach bogactwo miało równowartość 75% dochodu narodowego" — czytamy w raporcie. Według danych rosyjskiej państwowej agencji statycznej Rosstat, produkt krajowy brutto w 2015 roku wyniósł ponad 81 trylionów rubli. Suma aktywów zgromadzonych w rajach podatkowych przewyższa zatem oficjalny rozmiar rezerw walutowych.

Ogółem rzecz ujmując, z raportu wynika, że Rosjanie przechowują mniej więcej tyle samo aktywów w kraju i w offshorach. Autorzy raportu zauważają przy tym, że granice między różnymi formami niezarejestrowanych i nie do końca zarejestrowanych aktywów są rozmyte, a to z powodu braku jasności w finansach międzynarodowych.

„My wiemy jednak na pewno, że skala nagromadzonych nadwyżek w handlu i łączne niezarejestrowane bogactwo w latach 1990-2015 jest wyjątkowo wysoka i wynosi co najmniej 200% dochodu narodowego Rosji. Ciężej ustalić, kto jest właścicielem tego bogactwa i w jakiej formie" — czytamy w raporcie.

Autorzy zauważają, że od początku lat 90. XX wieku Rosja osiąga nadwyżki w handlu, głównie za sprawą eksportu ropy i gazu. Ta nadwyżka wahała się w przedziale od 5% dochodu narodowego w latach 1993-1998 do 20% w latach 1999-2000, a następnie utrwaliła się na poziomie 10% dochodu narodowego rocznie — czytamy w materiale.

„Innymi słowy co roku, na przestrzeni ponad 30 lat, rozmiary rosyjskiego eksportu były o 10% większe niż rozmiary importu. Mając na uwadze to, że początkowa finansowa pozycja kraju w 1990 roku była bliska zera (bardzo mało zagranicznych aktywów i bardzo mało zagranicznych długów wobec Rosji), musiało to doprowadzić do znaczącej koncentracji zagranicznych aktywów przez rosyjskich rezydentów (rząd, gospodarstwa domowe i korporacje)" — wyjaśniają analitycy.

„Paradoks polega na tym, że zgromadzone przez Rosję zagraniczne aktywa są zadziwiająco niskie: na początku 2015 roku wyniosły około 25% dochodu narodowego — piszą amerykańscy badacze i wyciągają wniosek, że brakujące aktywy skoncentrowane są w oazach podatkowych.

Autorzy raportu oceniają jako bardzo wysoki poziom nierówności w Rosji, bo na przechowywanie aktywów w offshorach mogą sobie pozwolić wyłącznie bogaci Rosjanie. Eksperci uważają, że choć pułap wynagrodzenia na najwyższych stanowiskach jest wyższy w Rosji niż w USA, to nierówności ekonomiczne rosną tu nawet szybciej niż w ChRL, nie mówiąc już o innych krajach byłego bloku radzieckiego. Z ich badania wynika, że do najbogatszych Rosjan (10% społeczeństwa) należy około 45% dochodu narodowego, a do arcybogatych (1% społeczeństwa) — około 20% dochodu narodowego. Do „średniostatystycznych" Rosjan (40%) należy około 39% dochodu narodowego, a do najbiedniejszych 50% Rosjan — tylko 18% dochodu narodowego — piszą analitycy.

Tym sposobem, zgodnie z ich podliczeniami, najbogatsza dziesiąta część rosyjskiego społeczeństwa jest w posiadaniu ponad trzykrotnie większych aktywów, niż biedniejsza połowa społeczeństwa.