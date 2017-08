© AP Photo/ Patrick Semansky Amerykański węgiel dla Ukrainy: pierwsza partia już w drodze

„Prezydent USA Donald Trump wypełnia swoją obietnicę przedwyborczą. Znalazł rynek zbytu na Ukrainie. Nasuwa się jednak inne pytanie — na ile amerykański węgiel nadaje się do ukraińskich elektrowni cieplnych? Ile będzie kosztować ten węgiel? I po trzecie, przewidziana logistyka zupełnie nie łączy się z logistyką potrzebną do przewiezienia węgla do elektrowni cieplnych" — oświadczył Zacharczenko dziennikarzom.

Szef DRL wyraził opinię, że władze w Kijowie będą mieć kłopot z amerykańskim węglem.

„Pamiętacie Państwo, jak kupowali węgiel w RPA, Polsce. Czym się to skończyło? Myślę, że te dostawy czeka taki sami los. Cena będzie niebotyczna" — dodał szef proklamowanej w trybie jednostronnym republiki.

Ambasada Ukrainy w USA przekazała wcześniej, że Waszyngton wysłał do Kijowa pierwszą partię węgla w ramach porozumienia między spółkami Centrenergo i Xcoal Energy & Resources. W kwestii dostaw pensylwańskiego węgla strony porozumiały się w czasie czerwcowej wizyty prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Waszyngtonie. Kontrakt przewiduje dostawę 700 tys. ton węgla do końca tego roku. Cena pierwszej partii wyniesie 113 dolarów za tonę z uwzględnieniem dostawy do Odessy.

Jednocześnie, jak przypomniał szef ukraińskiego ministerstwa energetyki Igor Nasalik, cena rosyjskiego węgla wynosi około 80 dolarów za tonę. Jak powiedział dyrektor kijowskiego Ośrodka Badań Politycznych i Konfliktologii Michaił Pogrebiński, amerykański węgiel jest dwa razy droższy od tego, który można kupić w Donbasie.