Uralska Fabryka Wagonów zwiększy udział produkcji na cele cywilne

© Sputnik. Ramil Sitdikov Rosja dostarczy czołgi T-90 do Iraku

„W ubiegłym roku produkcja na cele cywilne nie osiągnęła planowanych wskaźników. W tym roku postaramy się to wyrównać. Jednocześnie udział produkcji na cele cywilne powinien się zwiększać. Nie należy zapominać głównego w naszej ocenie przesłania prezydenta Rosji sformułowanego w grudniu, kiedy zwracał się do zakładów wojskowo-przemysłowych: powinniśmy rozwijać (…) sektor cywilny" — powiedział RT dyrektor generalny „Uralwagonzawodu" Aleksander Potapow na marginesie forum „Armia-2017".

Według słów Potapowa korporacja stawia przed sobą ambitne zadanie — do 2025 roku zwiększyć do maksymalnych rozmiarów produkcję na cele cywilne. W tym celu zakład planuje zwiększać rozmiary produkcji w danym sektorze, w szczególności w sferze sprzętu kolejowego.

© AFP 2017/ Peter Parks Chińsko-rosyjska łódź podwodna

Jak zauważył szef korporacji, zwiększenie rozmiarów produkcji na cele cywilne pozytywnie wpłynęło na oczekiwania co do tegorocznych wyników finansowych.

„Oczekiwania co do wyników finansowych w 2017 roku są wyższe niż te z początku roku. Prognozujemy, że skonsolidowany zysk wyniesie około 170 mld rubli, a przy tym struktura zysku ulegnie poważnym zmianom. Jeśli w ubiegłym roku zyski generowały przede wszystkim zamówienie publiczne w dziedzinie obronności (…), to w tym roku wydatnie zwiększyliśmy rozmiary produkcji cywilnej, co zwiększy nasze dochody" — opowiedział Potapow.