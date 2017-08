Polska zwiększy wydatki na obronę o 55 mld dol. z powodu „rosyjskiego zagrożenia”

W ciągu najbliższych 15 lat Polska zamierza uzupełnić budżet obronny o dodatkowe 200 mld złotych (55 mld dol.). Polski wiceminister obrony Tomasz Szatkowski wyjaśnił, że te wydatki wynikają z „rosyjskiego zagrożenia".

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation