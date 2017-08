Moody's podniósł rating kredytowy Ukrainy

Międzynarodowa Agencja Ratingowa Moody's podniosła rating kredytowy Ukrainy z Caa3 do Caa2 oraz zmieniła prognozę ze „stabilnej” na „pozytywną”.

„Pozytywna perspektywa ratingu odzwierciedla dynamikę reform, które, jeśli będą ugruntowane, mogą przyczynić się do dalszego zwiększania stabilności zadłużenia krajowego i zagranicznego Ukrainy. Taki bodziec do przeprowadzania reform pomoże też Ukrainie uzyskać dostęp do światowych rynków kapitałowych, ułatwić refinansowanie znacznych płatności w ramach zadłużenia zagranicznego, które rozpocznie się od 2019 roku" — podano w komunikacie.

Wcześniej poinformowano, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy odłożył wypłatę nowej transzy pomocy finansowej dla Ukrainy przynajmniej do jesieni.