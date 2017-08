„Amerykański LNG zmienia reguły gry na gazowym rynku Europy"

Pierwsza partia amerykańskiego gazu ziemnego dotarła do portu morskiego Kłajpedy 21 sierpnia.

Według słów litewskiej prezydent po rozpoczęciu eksportu amerykańskiego LNG do Europy litewski terminal ciekłego gazu ziemnego stał się „bramą dla amerykańskiego gazu w regionie".

„Amerykański gaz ziemny zmienia reguły gry na gazowym rynku Europy", dając UE możliwość uwolnienia się od zależności od Gazpromu i zapewnienia sobie pewnych, konkurencyjnych dostaw gazu, ich dywersyfikacji" — powiedziała Grybauskaitė.

W czerwcu doszło do podpisania umowy dostawy 140 tysięcy m3 LNG pomiędzy litewską spółką Lietuvos duju tiekimas i wchodzącą w skład amerykańskiego koncernu Cheniere Energy spółką Cheniere Marketing International. Transport amerykańskiego gazu do Kłajpedy zapewnił tanker „Clean Ocean". Z terminala gaz będzie przekazywany sieciami gazowymi, a część trafi do łotewskiego podziemnego magazynu gazu ziemnego w Inčukalns.