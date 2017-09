© AFP 2017/ Emmanuel Dunand „UE więzieniem narodów europejskich"

Czescy biznesmeni spieszą do Rosji. Na międzynarodowym salonie rolniczym „Ziemia-Karmicielka" w Czeskich Budziejowicach prezydent Czech Miloš Zeman powiedział, że dla przedsiębiorców, którzy chcą mu towarzyszyć w czasie jego oficjalnej wizyty w Rosji w listopadzie, trzeba będzie zamówić trzeci samolot. Zeman zauważył, że czeska prasa na pewno przylepi tymże biznesmenom etykietkę „agenci Putina".

„Etykietki te przyklejają ci, którzy poza paplaniną niczego nie umieją" — oświadczył Zbytek. Szef czeskiego konsorcjum „obowiązkowo" pojedzie do Rosji, gdzie prowadzi swój biznes od ponad 20 lat. „Rosja to dla nas państwo numer jeden" — podkreślił Zbytek.

Przedsiębiorca opowiedział o planach modernizacji tramwajów „Tatra". Tysiącami takich tramwajów podróżują pasażerowie w rosyjskich miastach. CZET produkuje też w Togliatti świece zapłonowe Brisk, a także oferuje technologie w oświetleniu ulicznym. Konsorcjum Zbytka prowadzi też projekty w sferze energetyki cieplnej.

„Wygląda na to, że ostatnie amerykańskie sankcje tylko zwiększyły zainteresowanie Rosją w kręgach biznesowych" — zauważył Zbytek. Jak powiedział, Czesi nastrojeni są przeciwko sankcjom

„Jesteśmy przeciwko sankcjom i przeciwko embargu. Jeśli się chce, embargo można ominąć". Mówię w imieniu wielu przedsiębiorców i powtarzam: zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w warunkach sankcji znaleźć rozwiązanie, jak kontynuować współpracę z Rosją. To nasi politycy opuścili Rosję, a my, biznesmeni staramy się to wszystko naprawić" — zakończył Zbytek.