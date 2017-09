Największe światowe banki stworzą nową kryptowalutę

Sześć spośród największych banków świata: Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank od Commerce, HSBC, MUFG i State Street skupiło się na emisji nowej formy waluty - informuje Financial Times.

© AP Photo/ Thomas Haentzschel KE hamuje realizację rosyjsko-unijnych projektów

W sierpniu 2016 roku UBS i Cearmatics Technologies stworzyły nową kryptowalutę, którą nazwały „utility settlement coin" (USC, „przydatna do rozliczeń jednostka pieniężna"). Do projektu dołączyły BNY Mellon, Deutsche Bank i Santander. Technologia rozproszonego rejestru będzie wykorzystywana do prowadzenia natychmiastowych wyliczeń i rozliczeń transakcji mających za przedmiot papiery wartościowe.