Nord Stream-2 w Danii: widać tu rękę Amerykanów

„Myślę, że nie chodzi tu o Danię. Widać tu rękę Amerykanów. Oni próbują wszelkimi sposobami nie dopuścić do budowy Nord Stream-2. Na początku bezpośrednio naciskali, potem przez Polskę próbowali to zrobić. Teraz Dania się dołączyła. Ale myślę, że to wszystko minie, dlatego, że alternatywy dla Nord Stream-2 nie ma” – powiedział.

Dżabarow wyraził również nadzieję, że w rezultacie wygra zdrowy rozsądek i Dania będzie działać zgodnie ze swoimi interesami.

„W Morzu Północnym gaz się kończy, już zaczyna go brakować. To samo dotyczy brytyjskiego gazu. A amerykański gaz ciekły jest o wiele droższy, dlatego wcześniej czy później zdroworozsądkowe państwa zaczną działać według własnych interesów, a nie interesów Stanów Zjednoczonych” – powiedział senator.

W przypadku, jeśli Dania przestanie jednak budować Nord Stream-2, to, według Dżabarowa, Rosja będzie rozpatrywać budowę wzdłuż innej trasy.