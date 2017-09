Niemiecki biznes widzi ogromny potencjał w Regionie Dalekowschodnim, dlatego jest on interesujący dla niemieckich firm - powiedział w wywiadzie dla Sputnik Deutschland kierownik wydziału gospodaki i nauki przy Ambasadzie Niemiec w Rosji Thomas Graf na marginesie Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku.

„Oczywiście Daleki Wschód znajduje się daleko od Niemiec i strefa niemieckich interesów leży raczej bardziej na zachód, jednak jest całkowicie oczywistym, że Region Dalekowschodni — to terytorium z ogromnym potencjałem i dużym zapotrzebowaniem na infrastrukturę. I w tej kwestii niemieckie przedsiębiorstwa mają wiele do zaoferowania. Dlatego uczestnictwo we Wschodnim Forum Ekonomicznym jest dla nas bardzo ważne i ciekawe, są na nim omawiane różne tematy, jak wspomniana już infrastruktura, ale także odnawialne źródła energii, przetwarzanie gazu, rolnictwo. To tematy, które interesują niemieckie przedsiębiorstwa i są one w zasadzie gotowe do inwestowania w Rosji. Nie ma tygodnia, by nie informowano o otwarciu fabryki czy nowego przedstawicielstwa jakiejś niemieckiej firmy w Rosji. Na Dalekim Wschodzie badamy możliwości, które oferuje region".

„Pomimo sankcji rosyjsko-niemiecki dialog gospodarczy intensywnie się rozwija. Obrót handlowy zwiększył się w tym roku o 25%. Oczywiście bez sankcji byłby jeszcze bardziej intensywny, ograniczenia wywierają presję psychiczną na przedsiębiorców i prowadzą do pewnej powściągliwości w projektach, jednak firmy przystosowały się już do nowych warunków. Oczywiście, kiedy znikną rozbieżności, (sankcje — red.) zostaną zniesione, jednak obecnie obowiązują i jest to fakt. Doskonałym przykładem współpracy jest zakrojony na szeroką skalę projekt międzynarodowy, który wystartował w ubiegły piątek — w Hamburgu uruchomiono największy na świecie laser rentgenowski, a Rosja z jej 25% ma największy udział w projekcie".