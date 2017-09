Rosja i Japonia omawiają budowę połączenia między Hokkaido i Sachalinem

© Sputnik. Evgeny Biyatov Japonia czeka na rosyjskie ryby i mięso

„Chcę, aby wszyscy uczestnicy sesji wiedzieli, że proponujemy japońskim partnerom na poważnie rozważyć możliwość budowy mieszanego przejścia, połączenia drogowo-kolejowego łączącego Hokkaido z południową częścią Sachalina. Do tego jesteśmy bliscy rozpoczęcia naszej części prac w zakresie doprowadzenia do wybrzeża Pacyfiku drogi kolejowej i budowy takiego trudnego połączenia między kontynentem i Sachalinem. Da nam to dodatkową możliwość wykorzystania naszej infrastruktury kolejowej, a Japonia stanie się przy tym mocarstwem kontynentalnym" — powiedział Szuwałow.

Rosyjski wicepremier dodał, że projekt jest możliwy dzięki nowoczesnym technologiom, a przy tym koszt jego realizacji nie jest bardzo wysoki.

Wschodnie Forum Ekonomiczne we Władywostoku ma miejsce po raz trzeci, w tym roku w dn. 6-7 września. W forum bierze udział prezydent Rosji Władimir Putin. Gośćmi forum są między innymi japoński premier Shinzo Abe i prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Międzynarodowa Agencja Informacyjna „Rossiya Segodnya" jest generalnym partnerem informacyjnym Wschodniego Forum Ekonomicznego-2017.