Z wyciągniętą ręką: Zadłużenie Ukrainy przekroczyło 76 miliardów dolarów

Zadłużenie zagraniczne kraju wzrosło do 37,44 miliarda dolarów, bezpośrednie krajowe — do 26,60 miliarda dolarów. Obecnie na każdego Ukraińca przypada około 1760 dolarów długu publicznego, a w stosunku do PKB poziom zadłużenia osiągnął około 80%.

Zadłużenie wobec Rosji

Pod koniec 2013 roku Ukraina wyemitowała na rzecz Rosji suwerenne euroobligacje na trzy miliardy dolarów. Przez dwa lata Kijów obsługiwał dług, ale pod koniec 2015 roku ogłosił niewypłacalność papierów wartościowych.

Później Ukraina zaoferowała restrukturyzację zadłużenia na warunkach komercyjnych, ale Rosja nalega na to, że ​​zobowiązania ma charakter suwerenny i zaproponowała rozstrzygnięcie kwestii w postępowaniu przedprocesowym.

W lutym 2016 roku kancelaria The Law Debenture Trust Corp., reprezentująca interesy Moskwy, złożyła pozew do Wysokiego Sądu w Londynie.

Pod koniec lipca Wysoki Sąd nakazał Ukrainie wypłacić Rosji 3 miliardy dolarów z tytułu zadłużenia przeterminowanego za euroobligacje i kolejne 2,8 miliona funtów (około 3,7 miliona dolarów) za koszty sądowe. Ponadto 75 milionów dolarów odsetek od zobowiązań. Poza tym Kijów pokryje karę za opóźnienie, która naliczana jest od 21 grudnia 2015 roku.

Ministerstwo Finansów Rosji zwróciło uwagę na to, że niewypłacenie będzie kosztować budżet Ukrainy 673 tysiące dolarów dziennie.

W czerwcu przedstawiciele strony ukraińskiej przesłali dokumenty do Sądu Apelacyjnego w Londynie. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na styczeń 2018 roku.

Poniżej granicy ubóstwa

Wcześniej przedstawiciel programu rozwoju ONZ na Ukrainie Neil Walker powiedział, że około 60% obywateli kraju żyje poniżej granicy ubóstwa.

Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman przyznał, że większość emerytów żyje poniżej granicy ubóstwa i otrzymuje emeryturę minimalną w wysokości 1312 hrywien (około 50 dolarów).

Chleb staje się luksusem

Obecnie nawet najbardziej przystępne produkty stają się dla Ukraińców luksusem, powiedział w kwietniu lider ruchu społecznego „Ukraiński Wybór”, przedstawiciel Kijowa w podgrupie humanitarnej ds. Donbasu Wiktor Miedwiedczuk.

Dodał, że według ekonomicznego klubu dyskusyjnego w 2000 roku Ukraińcy mogli sobie pozwolić na zakup 50 kilogramów chleba i wyrobów piekarniczych rocznie. W 2016 roku wskaźnik ten zmniejszył się prawie o połowę i wyniósł około 26 kilogramów.