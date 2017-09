Mennica: Putincoin i inne dziwne kryptowaluty

Drugiego września bitcoin gotów był osiągnąć nowy pułap, przybliżając się do poziomu 5000 dolarów, ale potem został poddany korekcji. Sceptycy ostrzegają: na rynku kryptowalut zaczyna rosnąć kolejna bańka, która jeszcze trochę i pęknie. Apologeci kryptowalut zapewniają natomiast, że czeka nas niesłychany wzrost rynku i że pod koniec roku bitcoin może kosztować 10 000 dolarów.

Równolegle rośnie wartość licznych alternatywnych kryptowalut, tak zwanych altcoinów, tworzonych na fali sukcesu bitcoina i ethereum. Wartość tej ostatniej wzrosła od początku 2016 roku o 3300%. Obecnie na rynkach znajduje się w obrocie ponad 900 rozlicznych altcoinów, których łączna kapitalizacja wynosi ponad 170 mld dolarów. O tym, co to za monety, gdzie się nimi rozliczać i po co się je tworzy — w naszym materiale.

Sexcoin

Jak wyjaśniają twórcy Sexcoinu na oficjalnej stronie środka płatniczego, to „pierwsza wyspecjalizowana kryptowaluta, zorientowana na przemysł rozrywkowy dla dorosłych. Tymi tokenami można opłacać dostęp do materiałów dla dorosłych, nimi też rozliczają się między sobą przedstawiciele przemysłu pornograficznego, na przykład aktorzy i producenci filmów dla dorosłych.

Przez ostatnie lata rynek ten usiłuje uwolnić się od tradycyjnych metod płatniczych. Rzecz w tym, że oszuści już od dawna wykorzystują podobne strony do tego, by sprawdzić autentyczność ukradzionych przez nich danych z kart kredytowych. W tym celu dokonują oni płatności testowych na stronach pornograficznych. Za każdym razem, kiedy bank ujawnia tego typu operacje, nakłada karę pieniężną na dostawcę takich materiałów.

Dlatego wielce możliwe, że Sexcoin, obecny na rynku od 2013 roku, dokona prawdziwej rewolucji w przemyśle rozrywek dla dorosłych, stając się tym samym pełnowartościowym alternatywnym środkiem płatniczym.

Sexcoiny nabyć można na giełdzie Cryptopia, a rozliczać się nimi można na stronach dla dorosłych przez CoinPayments.

Cena: 0,010546 dolarów.

Potcoin

PotCoin pomyślany był jako platforma, na której sprzedawcy i nabywcy marihuany mogliby kontaktować się między sobą w tym regionach, w których obrót nią jest legalny.

Jak zauważają twórcy cyfrowej waluty, jej celem jest ułatwienie transakcji i opracowanie skutecznego bankowego rozwiązania na globalnym rynku legalnej marihuany, którego wartość szacowana jest na 100 mld dolarów.

Niewykluczone co prawda, że światowy obrót potcoinów zostanie wcześniej czy później ograniczony. W większości krajów sprzedaż narkotyków, w tym marihuany, jest bezprawna, wobec czego „branżowa" waluta może zostać również zakazana.

Cena: 0,094749 dolarów

Putincoin

Z jakichś powodów twórców te waluty zainspirował właśnie rosyjski prezydent. Nie do końca jednak wiadomo, gdzie rozliczać się owym altcoinem.

Jak wyjaśniają jego twórcy, PutinCoin został opracowany, „aby wyrazić szacunek do najbardziej wpływowej osoby na świecie — do prezydenta Rosji Władimira Putina oraz do całego narodu rosyjskiego".

Zdaniem jego twórców Putincoin powinirn wesprzeć dynamicznie rosnącą rosyjską gospodarkę, bo obiecuje „wiele możliwości rosyjskiemu biznesowi, przedsiębiorcom, osobom prywatnym i projektom w sferze socjalnej".

„Istniejąca już infrastruktura łącząca elektroniczne portfele, projekty blokchain, aplikacje do gier i rozwiązania płatnicze pozwala wykorzystywać PutinCoin jako uniwersalny środek realizacji operacji finansowych" — czytamy na stronie kryptowaluty.

Cena: 0,037374 dolarów

PutinClassic

Jak wynika z informacji twórców, PutinClassin to „pierwsza cyfrowa pamiątka".

„Opracowaliśmy piękną monetę, którą przyjemnie trzymać w portfelu albo handlować na giełdzie" — czytamy w opisie kryptowaluty na stronie Bitcointalk.org.

„Moneta podkreśla indywidualność i nie ma nic wspólnego z polityką" — zapewniają jego twórcy.

Cena: O,01797 dolarów

F**k Token

Ta moneta, zdaniem jej twórców, dedykowana jest dla inwestorów, których zalewają swoimi ofertami początkujący przedsiębiorcy dążący do otrzymania pieniędzy na rozwój swojego biznesu.

„Założyciele startupów szepczą wam piękne słówka i rozrysowują przed wami swoje osiągnięcia? Chcą zamącić wam w głowie i zmusić do zainwestowania w ich idee" — uprzedzają twórcy F**k Token.

„Jeśli więc jesteś inwestorem, a w kieszeni trzymasz F**k Token, masz niepowtarzalną okazję do wyrażenie swojego stosunku do tego co się wokół ciebie dzieje" — wyjaśniają twórcy monety.

Cena: 0,666645

DogeCoin

Kryptowalutę DogeCoin nazwano tak w cześć popularnego memu internetowego, który zyskał popularność w 2013 roku. Wykorzystano w nim fotografię psa rasy Shiba z rozmaitymi podpisami. Wbrew żartobliwej formie, dogecoiny należą do największych i najbardziej popularnych altcoinów na rynku.

Dogecoin-community kilkakrotnie finansowała stowarzyszenie wyścigowe NASCAR, a nawet zbierała pieniądze na likwidację skutków klęsk żywiołowych

W 2014 roku grupa entuzjastów zebrała w „dogecoinach" 25 tysięcy dolarów. Dzięki tym środkom wysłano jamalski zespół bobsleyowy na Igrzyska Olimpijskie w Soczi, choć na Igrzyska jamalski zespół zdołał zakwalifikować się w odległym 2002 roku.