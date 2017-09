Ekspert: Polskie plany budowy elektrowni atomowej to „gest groźby” w stronę Niemiec

© AFP 2017/ Stringer Rosyjski atom w Egipcie

Polska potrzebuje trzyblokowej elektrowni jądrowej o mocy około 4,5 tys. megawatów — oświadczył minister energetyki Polski Krzysztof Tchórzewski.

Minister zauważył, że Polska prowadzi obecnie rozmowy z Komisją Europejską w sprawie tzw. Pakietu Zimowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jednym z celów Polski jest redukcja o połowę ilości energii elektrycznej pozyskiwanej z węgla.

„Żeby ten cel osiągnąć potrzebna jest nam elektrownia jądrowa z trzema blokami produkującymi 4,5 tys. megawatów" — oświadczył polski minister.

Tchórzewski zauważył, że specjaliści w dziedzinie energetyki wypracowują teraz argumenty, aby przekonać rząd do konieczności budowy elektrowni atomowej. Wcześniej pojawiła się informacja, że Polska poszukuje miejsca do jej budowy.

Docent Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich Wydziału Historycznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa Jurij Borisionok uważa, że polskie władze kontynuują politykę konfrontacji z Niemcami, które występują przeciwko takim projektom.

„Wydaje mi się, że to ogniwa tego samego łańcucha — to oświadczenie i niedawne roszczenia reparacyjne polskich władz. Jak wiadomo, w UE panują różne poglądy na temat energetyki atomowej. Niemcy występują ostro przeciwko takim projektom. Zupełnie niedawno wybuchł skandal wokół starej belgijskiej elektrowni atomowej Thiange. Na nadgranicznych belgijskich terytoriach mieszkańcom wydali jod na wypadek awarii. W obecnej sytuacji widać, że polskie władze kontynuują politykę konfrontacji z Niemcami. Do niedawna jeszcze Polacy negatywnie wypowiadali się na temat Białoruskiej Elektrowni Jądrowej, to znaczy przejawiali pewną solidarność z Litwą, która występuje kategorycznie przeciwko elektrowniom atomowym. A teraz Polakom nagle zachciało się bezpieczeństwa energetycznego. To raczej „gest groźby", na który Niemcy powinni jakoś zareagować" — powiedział Jurij Borisionok na antenie radia Sputnik.

Jego zdaniem, jeśli Polska zdecyduje się mimo wszystko na realizację tego projektu, to na pewno bez pomocy Rosji.

„Polska ma wybór. Ale mi się wydaje, że Rosja będzie raczej ostatnia chętna do pomocy. Choć ten reaktor, który był budowany w Białoruskiej Elektrowni Atomowej, jest jednym z najbezpieczniejszych w nowoczesnej energetyce atomowej. Polityka jednak będzie tu odgrywać pierwszorzędną rolę" — zauważył ekspert.