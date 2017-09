Siemens: Władywostok może stać się nową doliną krzemową

- Jak ocenia Pan potencjał wzrostu Dalekiego Wschodu, jakie sfery są atrakcyjne dla Siemensa?

© Sputnik. Iliya Pitalev W jaki sposób turbiny Siemensa mogły trafić na Krym?

- Widzimy, że w Daleki Wschód wiele się inwestuje — w infrastrukturę, przemysł. Jest wiele dużych projektów należących na przykład do Rosniefti, są także mniejsze projekty. Według naszych ocen Daleki Wschód to region znajdujący się obecnie w centrum uwagi, rozwijający się szybciej niż pozostała Rosja. W tych obszarach, w które się inwestuje, jest zapotrzebowanie na urządzenia firmy Siemens. Nasza firma specjalizuje się w produkcji urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i infrastrukturze, w energetyce, łączności, komunikacji, służbie zdrowia. To region, którym jesteśmy żywo zainteresowani. Dzisiaj na sesji „Cyfrowy Daleki Wschód" rozmawialiśmy o tym, że zastosowanie technologii cyfrowych na Dalekim Wschodzie może być siłą napędową regionu, i my się z taką opinią zgadzamy.

- Jakie rozwiązania może zaoferować Siemens?

- Cyfrowe technologie są dla Siemensa strategicznym kierunkiem działalności, w związku z czym firma może zaoferować cały szereg technologicznych rozwiązań w różnych obszarach, na przykład w sferze automatyzacji budowy, kolei itd., to znaczy wszędzie tam, gdzie postępuje modernizacja, gdzie można te technologie zastosować. Kiedy tworzy się coś nowego, w szczególności na takim ogromnym obszarze, można z pomocą nowoczesnych technologii osiągnąć konkurencyjność nie tylko w Rosji, ale też w skali świata.

© Sputnik. Sergey Pyatakov Carski pociąg wyruszył w podróż z Moskwy do Pekinu

- Jest linia między Chabarowskiem i Władywostokiem. To zawsze kwestia rentowności i ilości pasażerów. Myślę jednak, że wraz z rozwojem Dalekiego Wschodu liczba pasażerów będzie wzrastać. Jest też inne zastosowanie nowoczesnych technologii kolejowych — w logistyce, portach morskich itd.

-Jaką rolę będzie w przyszłości odgrywać Władywostok, jeśli chodzi o łączność między Wschodem i Zachodem?

- Władywostok już dziś jest bramą wiodącą do regionu Pacyfiku. Przez nią realizowane są kontakty z Japonią, Koreą Południową, Australią, Ameryką. W miarę rozwoju Dalekiego Wschodu ta rola będzie niewątpliwie wzrastać. Dzisiaj Władywostok jest silny w sferze logistyki, ale myślę, że już niebawem powstanie tu nowa „Dolina Krzemowa".