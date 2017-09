Wschodnie Forum Ekonomiczne: Rosja przetransportuje koleją węgiel do Chin

W dostawie węgla wezmą udział Koleje Rosyjskie, następnie surowiec popłynie morzem:

«Zgodnie z porozumieniem będziemy transportować rosyjski węgiel koleją do chińskiego portu Húnchūn, następnie drogą morską będziemy wysyłać go na południe państwa. Druga droga — koleją do Hongkongu, a stamtąd także na południe Chin. Wstępnie planujemy przewozić tym sposobem 5-8 mln ton węgla. Ale to nie koniec» — podkreślił dyrektor generalny firmy Huafeng z prowincji Jilin Wang Hongzhou w wywiadzie dla Sputnika.

Poza tym chińscy inwestorzy aktywnie badają grunt pod kątem wspólnego zagospodarowania rosyjskich zasobów energetycznych:

«Co się tyczy klimatu inwestycyjnego rosyjskiego Dalekiego Wschodu, ma duże perspektywy. Jako biznesmen kupuję węgiel w Rosji i transportuję go do Chin. Nasza firma także zainwestowała w rosyjskie kopalnie, zajmujemy się wydobyciem węgla» — dodał Wang Hongzhou.

Mimo że Chiny konsekwentnie zamrażają rozwój przemysłu węglowego ze względów ekologicznych, jest oczywiste, że szybko z węgla nie zrezygnują. Chiny nadal kupują ten surowiec nie tylko w Mongolii i Rosji, lecz również w Australii i Wietnamie. Do pewnego czasu jedna trzecia eksportu Korei Północnej także przypadała na węgiel eksportowany do Chin.