Łakomy kąsek: ruch bezwizowy, hektar ziemi, strefy wolnego handlu...

„Jestem po raz trzeci na Wschodnim Forum Ekonomicznym i widzę znaczące zmiany" — mówi sekretarz generalny Chińskiego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Przedsiębiorstw za Granicą He Zhenwei w wywiadzie dla Sputnika.

„Po pierwsze znacząco rozszerzył się skład uczestników — na forum przybyli przedstawiciele Chin, Korei Południowej, Wietnamu, a nawet USA. Co to oznacza? To oznacza, że forum budzi duże zainteresowanie różnych państw. Po drugie chiński rząd aktywnie promuje strategię zwiększania aktywów za granicą (tzw. strategia „wyjścia na zewnątrz"), inwestowania w perspektywiczne projekty za granicą. A Daleki Wschód dla chińskich inwestorów to łakomy kąsek, i do tego „na wyciągnięcie ręki".

Według słów He Zhenwei Daleki Wschód ma bezprecedensową przewagę.

„Po pierwsze rosyjski rząd przyznaje obecnie inwestorom wspaniałe ulgi i preferencje, a to poprzez powoływanie do życia terytoriów wyprzedzającego rozwoju, stref wolnego handlu, przyznawanie swoim obywatelom ziemi na Dalekim Wschodzie, realizację ruchu bezwizowego z 18 państwami. Po drugie obserwujemy bezprecedensową dynamikę w rozwoju współpracy między chińskim i rosyjskim rządem w zakresie rosyjskiego Dalekiego Wschodu i północno-wschodnich Chin.

Daleki Wschód otwiera możliwości współpracy w sferze przemysłu przetwórczego. Przykładowo największa chińska korporacja państwowa COFCO otworzyła przedstawicielstwo na Dalekim Wschodzie i będzie zajmować się przetwórstwem płodów rolnych. Chińscy inwestorzy przejawiają duże zainteresowanie leśnictwem i przemysłem lotniczym.

Uważam, że chińsko-rosyjska współpraca na Dalekim Wschodzie będzie się tylko rozwijać" — reasumuje He Zhenwei.