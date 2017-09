Poroszenko nie dopuści rosyjskich inwestorów do prywatyzacji na Ukrainie

© REUTERS/ Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko Paszport Saakaszwilego „znalazł się"

„Prywatyzacja obiektów własności państwowej powinna odbywać się jawnie, z udziałem ukraińskich i zagranicznych inwestorów, ale bez inwestorów pochodzących z państwa-agresora" — powiedział Poroszenko cytowany przez służbę prasową.

Poroszenko wystąpił z danym oświadczeniem w czasie posiedzenia Narodowej Rady Reform, na którym był rozpatrywany projekt ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Ukraiński lider podkreślił, że dana kwestia jest nadzwyczaj ważna dla Ukrainy, jej klimatu inwestycyjnego i perspektyw wzrostu ekonomicznego.

Poroszenko zauważył także, że władza ma chęć i wolę polityczną do tego, by przeprowadzić prywatyzację skutecznie, otwarcie, z poszanowaniem zasad konkurencyjności i nowych reguł ustawodawczych, które zapewnią dostęp do tego procesu ukraińskim i zagranicznym inwestorom, za wyłączeniem rosyjskich.