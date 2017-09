Ukraińcy niedługo znów staną się milionerami

Ekonomista Andriej Nowak na antenie telewizji NewsOne oznajmił, że z zapowiedzi projektu budżetu na rok 2018 wynika, że wszystkie problemy finansowe rząd będzie rozwiązywać kosztem dewaluacji hrywny i związanego z nią efektu inflacyjnego. W tych warunkach zazwyczaj nie ma znaczenia, jakie będzie płaca minimalna, ponieważ jej wzrost nie wpływa na zwiększenie siły nabywczej ludności.

Ekonomista podliczył: «Projekt budżetu uwzględnia dewaluację waluty narodowej o co najmniej 12%. Oznacza to, że stopa inflacji będzie dwucyfrowa».

© Fotolia/ Pixelot Ukraina ryzykuje utratę 600 mln euro pomocy finansowej

Poza tym ekspert zwrócił uwagę na to, że uwzględniony w budżecie wzrost emerytur i wynagrodzeń dla nauczycieli do trzech płac minimalnych również przyspieszy procesy inflacyjne. «Rząd obrał lekką drogę poprzedników z lat 90, gdy wszystkie problemy były rozwiązywane kosztem dewaluacji hrywny i efektu dewaluacyjnego i wszyscy mieszkańcy byli milionerami, lecz siły nabywczej to nie zwiększyło. Jest to ciężka dla ludzi droga» — powiedział Nowak.

Projekt budżetu na rok 2018 zostanie przeanalizowany przez ekspertów MFW, których w pierwszej kolejności interesuje deficyt budżetu. Dlatego rząd, starając się spełnić wymogi MFW, będzie dostosowywać budżet do 3% PKB, co w pełni zadowoli Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

A jeśli spełni chociażby kilka z 11 wymogów MFW, kluczowymi z których jest reforma emerytalna, prywatyzacja i walka z korupcją, rząd może liczyć na kolejną transzę w wysokości 1,9 mld dolarów do końca roku.