„Globalne ocieplenie przekształca Rosję w rolnicze supermocarstwo”

Globalne zmiany klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia powierzchni gruntów rolnych w Rosji, stając się jednym z czynników rozwoju rosyjskiego sektora rolnego – pisze we czwartek włoska gazeta „La Stampa”.

Gazeta przypomina, że w ubiegłym roku finansowym (od lipca 2016 do czerwca 2017) Rosja eksportowała 27,8 mln ton pszenicy. Z kolei w przyszłym roku – według szacunków amerykańskiego Departamentu Rolnictwa – wolumen rosyjskiego eksportu pszenicy może wynieść 31,5 mln ton, co może przyczynić się do utrzymania globalnego liderstwa w tej dziedzinie. Całkowita produkcja zbóż może dobić do 80 mln ton w porównaniu z 73 mln w ubiegłym roku.

— Ale co sprowokowało ten boom eksportu rosyjskiej pszenicy? Przede wszystkim globalne ocieplenie, które prowadzi do zwiększenia powierzchni obszarów upraw na północy. Obliczono, że od końca lat 80. ubiegłego wieku temperatura w regionach upraw zbóż w Europie i Azji do 2020 roku wzrośnie o 1,8 stopnia, a do 2050 roku – o 3,9 – pisze włoska gazeta, powołując się na agencję Bloomberg.

Czynnik ten w połączeniu z postępem technologicznym powinien doprowadzić do wzrostu powierzchni upraw o 140 mln akrów, które przestano zasiewać po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Zmiany klimatyczne pomagają Rosji też pod innym względem — póki amerykańscy i australijscy producenci cierpią z powodu długotrwałej suszy, Rosja podbija rynki azjatyckie, eksportując pszenicę do Bangladeszu i Indonezji, a także do Nigerii. Podstawową zaletą w tym przypadku jest znacznie niższa cena rosyjskiego ziarna w porównaniu z europejskim i amerykańskim.

— Być może pewnego dnia zboże zastąpi węglowodory jako główne źródło dochodu Rosji. W rzeczywistości Kreml liczy na rozwój nauki i technologii, a nie na zwiększenie powierzchni upraw. Mówił o tym wcześniej Putin. Oczywiście technologie mogą i powinny sprzyjać produkcji produktów rolnych i żywności, ale, pomimo licznych wypowiedzi na temat samowystarczalności na tle wojny sankcyjnej z Zachodem, Rosja nadal w dużej mierze zależy od dostaw żywności z zagranicy – podsumowuje „La Stampa”.