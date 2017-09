Większość krajów UE chce negocjacji ws. Gazociągu Północnego-2

Komisja Europejska dąży do zastosowania wobec gazociągu przepisów unijnych, które obecnie nie obowiązują w jego przypadku. Latem komisja przyjęła projekt mandatu na przeprowadzenie rozmów z Rosją. Powinna go zatwierdzić jeszcze Rada UE.

Cañete powiedział, że w Radzie UE już prowadzone są rozmowy na ten temat, większość członków UE popiera inicjatywę.

— Na tym etapie można wyróżnić trzy różne podejścia do mandatu w radzie. Pierwsze – znaczna liczba państw UE wyraźnie popiera mandat. Drugie — jest grupa państw, które mają dość neutralny stosunek do tej idei i jeszcze nie wyraziły swojego stanowiska w tej sprawie. I, wreszcie, jedynie mała liczba państw UE na tym etapie (opowiada się) przeciwko mandatowi z różnych powodów: albo uważa, że jest on niepotrzebny, albo za mało ambitny – powiedział komisarz, przemawiając w Parlamencie Europejskim.

Jak dodał, Komisja Europejska twierdzi, że Gazociąg Północny-2 może mieć negatywny wpływ na wiele tras tranzytu gazu do Unii Europejskiej, w tym ukraińską.