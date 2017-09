Ruszają polsko-rosyjskie negocjacje ws. przewozów towarowych

We wtorek ruszają polsko-rosyjskie rozmowy w sprawie zezwoleń na przewóz towarów — powiedział na antenie TV Republica wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić rozmowy ws. zezwoleń na przewóz towarów do Rosji do takiego stanu, który będzie zadowalający dla naszych przewoźników" — powiedział Szmit.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Polskie i rosyjskie koleje będą wspólnie rozwijać przewozy towarowe

Jak powiedział, we wtorek w Moskwie ruszają rozmowy na ten temat. „Zaczynamy rozmowy w Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej. Co roku ustalamy kontyngent zezwoleń, którymi oba państwa się wymieniają. W tym roku jest to 190 tys. zezwoleń, które otrzymuje i Rosja, i Polska, z czego Polska otrzymuje 48 tys. zezwoleń na tzw. kraje trzecie — najbardziej poszukiwane przez naszych transportowców" — powiedział Szmit. Polski wiceminister dodał, że rozmowy będą też dotyczyć specjalnych zezwoleń na przewóz.

„Jeżeli polski transportowiec, polski przedsiębiorca chce przewieźć towar, powiedzmy z Francji, z Włoch czy Hiszpanii do Rosji, to musi mieć specjalne zezwolenie, które mu to umożliwia" — wyjaśnił Szmit i dodał, że są to pozwolenia, których Rosja „bardzo pilnie strzeże" i stara się je ograniczać, bo „uważa, że przewozy te powinny wykonywać rosyjscy przewoźnicy". „My uważamy, że skoro zlecenia otrzymują polscy przewoźnicy, to na normalnych zasadach tak się powinno odbywać. Niestety zawsze na ten temat musimy prowadzić długie rozmowy ze stroną rosyjską" — wskazał wiceminister.

Między Polską i Rosją powstała sytuacja, w której wstrzymano przewóz towarów z powodu braku ustaleń co do kontyngentu zezwoleń na 2016 rok i niezadowolenia zmianami w rosyjskim ustawodawstwie. Strony porozumiały się następnie w kwestii przywrócenia przewozów towarowych.