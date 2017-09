Politolog: pieniądze dla Ukrainy zazwyczaj „znikają bez śladu”

© AP Photo/ Alik Keplicz Niemcy, nie wykręcicie się

Wcześniej poinformowano, że Senat USA zatwierdził w poniedziałek projekt budżetu obronnego kraju na rok finansowy 2018 w wysokości 692 mld dolarów. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem na pomoc wojskową dla Ukrainy zostanie przeznaczonych 150 mln dolarów (w ubiegłym roku było to 350 mln). Jednocześnie sekretarz obrony USA będzie mógł dysponować tylko 75 mln z tej sumy, na pozostałe środki będzie potrzebne dodatkowe zezwolenie Senatu. W projekcie ustawy znajduje się także obietnica pomocy Ukrainie w walce z cyberzagrożeniami, jednak bez konkretnych zobowiązań ze strony USA.

Jak poinformował Poroszenko, Ukraina otrzyma „śmiercionośne uzbrojenie o charakterze obronnym".

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że Kreml nie wie nic o decyzji Senatu USA ws. przydzielenia 500 mln dolarów na obronę Ukrainy. Podkreślił także, że informacja pochodzi z Kijowa, Waszyngton nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie.

„A dlaczego Moskwa powinna podjąć jakieś działania? To sprawa udzielenia kredytu między Ameryką, a Ukrainą" — powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie, czy w przypadku potwierdzenia tej informacji Kreml podejmie jakieś dzialania.

Rzecznik Władimira Putina dodał również, że Rosja niejednokrotnie sprzeciwiała się dostawom śmiercionośnej broni na Ukrainę, ponieważ pogorszy to tylko sytuację na Donbasie i utrudni realizację porozumień minskich.

Politolog, członek Izby Społecznej Republiki Krymu Denis Baturin w wywiadzie dla radia Sputnik podkreślił, że sam fakt przydzielenia pieniędzy Kijowowi nie budzi zdziwienia.

„To, że Stany Zjednoczone przydzieliły pieniądze Ukrainie nie jest żadnym zaskoczeniem. Państwo funkcjonuje ze zdewastowaną gospodarką, która nie przewiduje zasiłków dla obywateli, a budżet jest rozkradany przez urzędników. W tej sytuacji korzystniej jest oczywiście finansować sferę wojskową, a nie socjalną. Jednak finansowanie sfery obronnej przez inny kraj nie poprawi sytuacji. Każde państwo normalnie utrzymuje swoją obronę tylko wtedy, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, jaki procent państwowego budżetu trzeba przeznaczać co roku na rozwój armii" — powiedział Denis Baturin.

Jednak zdaniem politologa przydzielenie środków finansowych Ukrainie raczej nie przyniesie jej korzyści.

© Sputnik. Stringer Rada Ukrainy pod ochroną z powodu Saakaszwilego

„Nie jest nawet zbytnio ciekawe, dokąd trafią te pieniądze. Ponieważ po pierwsze pieniądze dla Ukrainy zawsze rozpływają się w powietrzu i z reguły są wydawane nie na te cele, na które zostały skierowane. Po drugie, skutecznie finansowane jest to, co istnieje i działa. Jeśli pieniądze są przeznaczane na sferę wojskową, to powinna być to stabilna i transparentna struktura" — powiedział ekspert.