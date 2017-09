Podatek od Ukraińca

To nie żart – polski rząd zamierza wprowadzić odpowiednią ustawę do końca roku. To pomysł ministra Henryka Kowalczyka. Zatrudnianie pracowników sezonowych, w tym z zagranicy, będzie kosztować polskiego przedsiębiorcę 300 zł. Napływ Ukraińców się zmniejszy?

- Koordynuję prace nad nowym rozwiązaniem dotyczącym opodatkowania pracowników sezonowych. Sprawa dotyczy setek tysięcy ludzi. Celem jest to, by szczególnie rolnicy mogli legalnie zatrudniać takich pracowników, płacąc niewielki podatek w wysokości około 300 zł miesięcznie – powiedział minister Kowalczyk Polskiej Agencji Prasowej. — To taki prosty ryczałtowy system, dzięki któremu zabezpieczymy też zatrudniających — na okoliczność wypadku pracownika i tak dalej. przy okazji rozwiązujemy problem rejestracji pracowników z zagranicy, co jest ważne również dla bezpieczeństwa państwa.

Ukraińcy pracownicy są cenieni nad Wisłą – jak zapewnił biznesmen Eugeniusz Czerniak w rozmowie z portalem vzglad.ru. Są profesjonalni, kompetentni i uprzejmi, a co najważniejsze – wykonują prace słabiej opłacane, których Polacy po prostu nie chcą wykonywać. Jeżdżą taksówkami, sprzedają w sklepach, pracują na budowach, w hotelach, zbierają sezonowe owoce. Około 43 procent wykonuje prace budowlane i remontowe, 23 procent pracuje w sektorze rolnym, 10 procent sprząta i pomaga w prowadzeniu gospodarstw domowych, 8 procent opiekuje się dziećmi lub starszymi osobami.

Czerniak ubolewa nad tym, że ukraińskie płace są tak niskie, bo skutkuje to całkowitym odpływem profesjonalnych i solidnych pracowników na zachód. Ale i u nas sytuacja może się zmienić, bo polscy przedsiębiorcy – ciągle na dorobku, zatrudniają Ukraińców z oszczędności, a nie po to, by ponosić za to jeszcze dodatkowe opłaty.