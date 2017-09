Fitch: Lepsze perspektywy ratingowe Rosji

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Pomnik Kałasznikowa ze schematem niemieckiej broni szturmowej StG44

Agencja potwierdziła długoterminowy rating niewypłacalności Rosji na poziomie BBB-, a krótkoterminowy – na F3.

Lepsza prognoza wynika z tego, że Rosja nadal podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia polityki gospodarczej. Głównie agencja zwróciła uwagę na sukces polityki płynnego kursu rubla, dążenie do osiągnięcia docelowego wskaźnika inflacji i racjonalność strategii budżetowej.

Powinno to prowadzić do poprawy stabilności makroekonomicznej i uodpornienia rosyjskiej gospodarki na wstrząsy. Fitch spodziewa się, że deficyt budżetowy zmniejszy się z 3,4% w 2016 roku do 2% PKB i do zera prognozowanego wyjściowego deficytu w 2019 roku. Deficyt budżetu federalnego, nie związany z sektorem naftowym, zmniejszy się z 9,1% PKB w ubiegłym roku do 6,2% w 2019. Ponadto wydatki federalne – według prognozy – w tym samym czasie zmniejszą się o trzy punkty procentowe.

Agencja prognozuje, że wzrost gospodarczy zachowa nieznaczną tendencję rosnącą. Będzie on wynikiem ustabilizowania się sytuacji w Rosji, osłabienia bodźców pieniężno-kredytowych, statecznego kursu rubla i sprzyjającej prognozy dotyczącej cen ropy naftowej. Agencja spodziewa się zakrojonych na wielką skalę reform po wyborach prezydenckich w przyszłym roku.

Do podniesienia ratingu może doprowadzić poprawa stabilności makroekonomicznej, wzmocnienie polityki pieniężnej i fiskalnej oraz wdrożenie reform strukturalnych, które sprzyjałyby potencjalnemu wzrostowi gospodarczemu. Jednocześnie pogorszenie prognozy ratingu jest możliwe, jeśli dojdzie do eskalacji napięcia geopolitycznego lub wprowadzenia nowych sankcji.