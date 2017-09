Rosja awansowała w globalnym rankingu konkurencyjności

Wzrost konkurencyjności ma związek z sytuacją makroekonomiczną w Rosji. Jednocześnie trudno prognozować w sprawie krajowej gospodarki, bo ta wciąż zależy od eksportu surowców mineralnych.

Słabą stroną pozostają rynki finansowe, w szczególności sektor bankowy, kwestie prawa własnościowego, niezależność sądów i korupcja. Te czynniki utrudniają prowadzenie biznesu w kraju. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że Rosja zwiększyła płacę minimalną i wprowadziła środki ochrony dla tymczasowych pracowników. To może doprowadzić do zwiększenia wewnętrznej zdolności nabywczej.

„Powód, dla którego obawiamy się sporządzać prognozy dla Rosji, tkwi w tym, że chcemy zobaczyć wzrost jej możliwości inwestycyjnych. Ogółem ten wskaźnik jest dobry w kontekście regionalnym, ale nie widzimy zmian charakterystycznych dla innych rosnących gospodarek" — oświadczył w rozmowie z Ria Novosti Roberto Crotti, współautor globalnego raportu konkurencyjności (GCR).

Jego zdaniem sankcje wobec Rosji także odegrały swoją rolę, jednak GCR bierze pod uwagę w pierwszej kolejności gotowość rynku do zmian w zakresie innowacyjności.

Pomimo tego, że Rosja jest dużą gospodarką, która może polegać na rynku wewnętrznym, w ostatnim czasie zderzyła się z wieloma trudnościami. W szczególności popyt wewnętrzny ucierpiał wskutek inflacji i kursu walut — dodał Crotti.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Szwajcaria. Drugie i trzecie USA i Singapur, które zamieniły się miejscami w porównaniu z ubiegłymi latami. Przy tym eksperci WEF zauważają, że obecny ranking nie uwzględnia czynnika nowej administracji USA i wpływu nowych ustaw na amerykański rynek, co może zmienić wskaźniki kraju.

Ukraina przeskoczyła z 85. na 81. miejsce, głównie za sprawą sytuacji makroekonomicznej. Autorzy badania sądzą jednak, że ten wzrost będzie trwał. Wychodząca z Unii Europejskiej Wielka Brytania wręcz przeciwnie, spadła w rankingu o jedno oczko w porównaniu z ubiegłym rokiem i zajęła ósme miejsce.

Eksperci WEF zauważają, że światowe gospodarki nie są ogółem gotowe do nowej fali innowacji i automatyzacji, a to z racji tego, że władze wielu państw nie przeprowadziły reform niezbędnych do zaadaptowania swoich rynków do konkurencyjnej walki.

Globalny raport konkurencyjności 2017-2018 oparty jest na kombinacji ogólnie dostępnych danych statystycznych i wyników ankiet przeprowadzonych wśród kierowników spółek w 137 krajach.